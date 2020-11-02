اخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يؤكد رفض خطاب الكراهية وتبرير الإرهاب

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يؤكد رفض خطاب الكراهية وتبرير الإرهاب والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث أكد سموه عمق العلاقات ورسوخها، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

Advertisements

وعبر عن إدانته الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، وشدد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب، رافضاً سموه بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.

 

 

وأشار إلى أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين، ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يؤكد رفض خطاب الكراهية وتبرير الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا