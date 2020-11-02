ولي عهد أبوظبي يؤكد رفض خطاب الكراهية وتبرير الإرهاب

الإثنين 2 نوفمبر 2020

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث أكد سموه عمق العلاقات ورسوخها، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية.



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وعبر عن إدانته الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، وشدد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب، رافضاً سموه بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.

وأشار إلى أن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين، ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض.