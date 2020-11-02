شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق أبوظبي - العين والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 أعلنت شرطة أبوظبي اليوم الاثنين انه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق أبوظبي - العين بسبب تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

كما دعت الشرطة في حسابها على تويتر السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

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