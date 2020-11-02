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إصابات كورونا في الهند ترتفع إلى 8.2 مليون حالة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 نوفمبر 2020

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 45231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 8.23 مليون حالة.

 

وتشهد وتيرة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس تباطؤا في الهند منذ سبتمبر، إلا أن خبراء يحذرون من أن معدلات انتقال العدوى يمكن أن تعاود الارتفاع خلال موسم الاحتفالات.

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وفي الهند ثاني أعلى معدل إصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة التي تجاوز إجمالي الإصابات فيها تسعة ملايين.

 

وسجلت البلاد أيضا 496 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 122607.

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