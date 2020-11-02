إيطاليا.. 709 آلاف إصابة بكورونا والوفيات 38826

الإثنين 2 نوفمبر 2020

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 709 ألفا و335 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 38 ألفا و826، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 292 ألفا و380.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 39 أسبوعا.