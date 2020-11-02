شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:59 صباحًا, 2 نوفمبر 2020 م
المناطق_وكالات
أعلن مدير عامّ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت متأخر من يوم الأحد، أنه دخل في الحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19. وكتب تيدروس عبر تويتر: “لقد تم تحديدي كمخالط لشخص ثبت إصابته بكوفيد-19. أنا بخير وبدون أعراض، لكنني سألتزم العزل الذاتي خلال الأيام القادمة ، تماشيًا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والعمل من المنزل”. وتابع: “من الأهمية بمكان أن نمتثل جميعًا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنعمل بها من أجل كسر سلاسل انتقال كوفيد-19، وكبح الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية”. وفي حديثه من جنيف اليوم الإثنين، حثّ تيدروس القادة في جميع أنحاء العالم على اتباع نصائح الخبراء وسط “ارتفاع مقلق في عدد الحالات ودخول المستشفيات” في أوروبا وأمريكا الشمالية. وكان وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وهو خبير في الأمراض المعدية والذي تولى منصبه في منظمة الصحة العالمية عام 2017، في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة.
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