شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل واصابة 46 شخصا في اشتباكات عنيفة بكوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في اشتباكات طائفية في قرية "تيهيري" بوسط غرب كوت ديفوار بالقرب من "جانيوا" معقل الرئيس السابق "لوران جباجبو" يوم الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال مصدر طبي لم يفصح عن هويته - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إن ثلاثة مواطنين قتلوا، كما اصيب 43 آخرين بينهم 19 اصيبوا بالرصاص.. موضحا أنه تم استهداف سيارة الإسعاف بالرصاص حيث كانوا يحاولون إجلاء الجرحى إلى"جانيوا" لكن الطريق كان مغلقا مما دفعهم لتحويل مسارهم والتوجه إلى مستشفى "سيفرا".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين للرئيس "حسن واتارا" ومؤيدين للمعارضة مما اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

يذكر أن دستور كوت ديفوار يسمح بفترتين رئاسيتين فقط كل منهما خمس سنوات، لكن حزب تجمع الجمهوريين بزعامة "واتارا" يؤكد أن التعديل الدستوري في عام 2016 أعاد الأمور إلى بدايتها من جديد.