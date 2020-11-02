شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة الدولية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020 ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: [email protected], وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

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