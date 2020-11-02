حقوق الانسان توجه طلبا لحكومة البصرة بشأن 'الغازات القاتلة'

حذر مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، الاثنين، من تداعيات خطيرة للتلوث البيئي جراء حرق النفايات، فيما وجهت طلبا لحكومة المحافظة المحلية بشأن "الغازات القاتلة" الذي ينتجه ذلك الحرق.

وطالب المكتب في بيان تلقته الخليج 365، الحكومة المحلية ومدير بلديات البصرة و قائمقامية قضاء شط العرب بـ"متابعة ملف حرق النفايات المستمر في مواقع عديدة وسط او اطراف القضاء مما يشكل سحبا من الغازات القاتلة التي تزيد من مساحة التلوث الخطير الذي تحتل البصرة مراتبه الأولى في العراق بشكل يكاد ان يكون يوميا دون اللجوء للطمر الصحي".



وطالب مكتب المفوضية الحكومة المحليةبـ"بتحمل مسؤولياتها إزاء أفراد المجتمع وموائمة بلدان نامية تقوم بتدوير النفايات التي لاتزال غائبة عن المشاريع المحلية رغم جدواها ونتائجها الايجابية على البيئة والفرد".



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