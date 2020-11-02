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القبض على متهمين يروجان لبيع العملة المزيفة في بابل

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وقال بيان للخلية تلقته الخليج 365، انه "تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية ، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود أشخاص يروجون لبيع العملة الأجنبية المزيفة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة بابل في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض على متهمين اثنين في قضاء المحاويل بمحافظة بابل وبالجرم المشهود".

واشار البيان الى ان "المتهمين كان وبحوزتهما (٧٣٠٠) دولار أمريكي فئة (٥٠) و (١٠٧٦٠) ليرة تركية فئة (٢٠) داخل العجلة الخاصة بهما".

ولفت البيان الى انه "قد تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وتوقيفهما وفق احكام المادة(٢٨٠) حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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