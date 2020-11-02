أمانة مجلس الوزراء تعلن عودة 58 الف عائلة نازحة لمناطقهم في المحافظات المحررة

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، بحسب وكالة الانباء الرسمية، إنه تمت "عودة 58 الف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة".

واضاف مجيد إنه تم ايضا "إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك واقليم كردستان".