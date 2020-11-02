وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، بحسب وكالة الانباء الرسمية، إنه تمت "عودة 58 الف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة".
واضاف مجيد إنه تم ايضا "إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك واقليم كردستان".
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مجلس الوزراء تعلن عودة 58 الف عائلة نازحة لمناطقهم في المحافظات المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.