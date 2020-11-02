1930 - تتويج هيلا سيلاسي إمبراطورًا على إثيوبيا. 1947 - نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير. 1961 - الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتولى حكم البحرين خلفًا لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.



1964 - عزل ملك المملكة العربية 1964 - عزل ملك المملكة العربية السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود وتنصيب ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملكًا. 1976 - جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 1978 - عقد قمة الجامعة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية مصر وذلك عقب توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. 2012 - اغتيال الممثل السوري محمد رافع بعد اختطافه من قبل أحد فصائل المعارضة بسبب دعمه لنظام بشار الأسد.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدث في هذا اليوم.. 2 تشرين الثاني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.