وفد الجيش الليبي يصل "غدامس "للمشاركة في اجتماعات 5+5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد القيادة الجيش الليبي إلى مدينة غدامس للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والتي ستعقد اليوم،

ويعقد اليوم أول اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 داخل ليبيا في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر جنوب غرب ليبيا.





وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة غدامس، في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني،

تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد توقيع اللجنة العسكرية الليبية 5+5+، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار والذي ينص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان مع حكومة السراج في طرابلس.

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كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.

تأتي تلك الاجتماعات استكمالا لاجتماع الغردقة، الذي عقد أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أوصى بالإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

كما تضمنت التوصيات الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية، وهو ما نفذ معظمها.