نيس تحمل وزير داخلية فرنسا لتونس.. والمدرجون في الواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، هذا الأسبوع، إلى تونس لبحث ملف الإرهاب، بعد هجوم نيس الذي يشتبه بأن منفذه تونسي.

زيارة جاءت بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوزير داخليته جيرالد دارمانان، وفق ما أعلنه الإليزيه.

كما تأتي بعد مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي، أعرب فيها الأول عن تضامنه مع فرنسا أمام الهجمات التي وقعت مؤخرا.

وبحسب ما أوضحته الرئاسة الفرنسية، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب، وبحثا أيضا "عودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي مقدمتهم المدرجون على القائمة الأمنية" لأجهزة الاستخبارات.

والجمعة الماضية، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم على كنيسة، بمدينة نيس الفرنسية، نفذه شاب يُشتبه أنه تونسي قدم إلى فرنسا عبر الهجرة غير الشرعية.