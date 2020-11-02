شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق محمد بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شرطة أبوظبي اليوم الاثنين أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق محمد بن راشد بسبب تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.



كما دعت الشرطة في حسابها على تويتر السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية

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