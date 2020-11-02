شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 18257 إصابة بكورونا و238 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين 18257‭‭‭‬‬‬‬ حالة منها 4796 في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و655038.



وأعلنت السلطات كذلك عن 238 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 28473.

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