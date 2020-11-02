تركيا: ارتفاع ضحايا زلزال ازمير الى 81 قتيلا و962 مصابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير في بحر ايجة وهز تركيا واليونان الجمعة، إلى 81 قتيلا و962 مصابا، حسبما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي.



ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" قولها اليوم الاثنين، إن السلطات التركية وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين، مشيرة الى خروج أكثر من 740 متضررا من المستشفيات حتى الآن.

وشهدت المنطقة التي ضربها الزلزال الأول في بحر ايجة، 341 هزة ارتدادية، 31 منها بقوة تجاوزت 4 درجات.

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وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 896 آخرين، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب في بحر ايجة قبالة سواحل تركيا واليونان صباح الجمعة الماضي بقوة بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى انهيارات وتضرر 20 مبنى في ازمير، إضافة إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في جزيرة ساموس اليونانية شرق بحر ايجة.

وتواصل طواقم الإنقاذ أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يرشح زيادة اعداد الضحايا.