الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها من ممارسات حزب الله وضرورة تصنيفه كيانا إرهابيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحّبت واشنطن، الأحد، بتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة حزب الله اللبناني وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا مؤخرا تلك الميليشيات كمنظمة إرهابية، معتبرة أن الحزب ينفذ أجندة إيران الخبيثة وينشط عبر البلدان كما القاعدة وداعش لتنفيذ أعماله الإرهابية.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: إن قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، بجناحيه (السياسي والعسكري)، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير.

واعتبر أن تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم.. مؤكدا أن حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان، هدفها تنفيذ أجندة إيران الخبيثة.

وشبّه بومبيو حزب الله بالقاعدة وداعش من حيث تمدده عبر العالم، حسب ما أظهرته مخططات تم الكشف عنها ومنع حصولها في السنوات الأخيرة في القارات الأميركية والأوروبية الإفريقية والآسيوية، والشرق الأوسط.

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وحث جميع شركاء الولايات المتحدة على تصنيف حزب الله ككل منظمةً إرهابيةً، مؤكداً أن لا فرق بين جناحه العسكري والسياسي.

كما ذكّر بقرارات مماثلة اتخذتها كل من ألمانيا وليتوانيا وكوسوفو، بالإضافة لتعهد في هذا السياق من صربيا.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن تلك القرارات الحاسمة تشكل اعترافاً بأن حزب الله، بجناحيه (السياسي والعسكري)، منظمة إرهابية ويشكل تهديداً كبيراً في أوروبا وسائر أنحاء العالم.. مهيبا بجميع البلدان اتخاذ أي قرارات من شأنها منع أنشطة حزب الله ومموليه على أراضيها.

يشار إلى أن الحكومة الإستونية كانت أعلنت الخميس فرض عقوبات على حزب الله بسبب ما اعتبرته "أنشطته الإرهابيّة"، واصفةً إيّاها بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي ولأمن إستونيا".

في حين اعلنت غواتيمالا الجمعة أنها صنفت جميع أفرع حزب الله منظمة إرهابية، ما يجعلها الدولة الثامنة التي تصنف الحزب المدعوم والممول من إيران في عام 2020، منظمة إرهابية.