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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و97 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 8685 إصابة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و930 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 10 آلاف و481 حالة، بزيادة قدرها 29 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 355 ألفا و900 حالة.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.13، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.
وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.
ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.
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