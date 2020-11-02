إيران تكشف حقيقة إصابة وزير خارجيتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - أ ش أ

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أجرى 3 اختبارات لكورونا الأول نتيجته إيجابية والآخران سلبيان.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قوله - في تصريح للصحفيين - إن " أحد التحاليل التي أجراها ظريف كان إيجابيا، لكن مع إجراء اختبارين وتكرار التحاليل مرة أخرى، تبين أنه لم يكن مصابا بكورونا".

يذكر أنه منذ تفشي الوباء في إيران، أصيب العشرات من المسؤولين والنواب والضباط في الجيش والحرس الثوري .