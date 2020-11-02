المشاط تستعرض 4 اتفاقيات بقيمة 33.4 مليون دولار مع أمريكا أقرها البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب على 4 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالي هذه الاتفاقيات نحو 33.4 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، تشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي) بمبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار أمريكي.

وتشمل الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي (مرحلة ثانية) بين مصر والولايات المتحدة، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

كما تتضمن الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، وفقا للبيان.

وتتمثل الاتفاقية الرابعة في قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن الاتفاقية الأولى توفر 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، كما تستهدف الاتفاقية الثانية ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين.

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وأضافت الوزارة أنه سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية.

فيما سيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الرابعة لتحسين النتائج للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته، وفقا للوزارة.

وأعربت رانيا المشاط عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعكس الأولويات التنموية لمصر، وتأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

ووقعت المشاط في 9 يوليو الماضي 6 اتفاقيات منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.

وكان السفير الأمريكي بالقاهرة "جوناثان كوهين"، قال إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.

وتتضمن محفظة الولايات المتحدة الجارية مع مصر 12 مشروعاً ممولة بمنح بإجمالي 1861.974 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 554.991 مليون دولار، و4 مشروعات في قطاع التعليم بقيمة 1015.551 مليون دولار، ومشروع في قطاع الصحة بقيمة 31.086 مليون دولار.

كما تشمل محفظة التعاون الجاري تمويل مشروع في قطاع الزراعة بقيمة 72.598 مليون دولار، وآخر في قطاع السياحة والآثار بقيمة 35.729 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين لدعم الجهاز الحكومي بمبلغ 152.019 مليون دولار، وفقا للبيان.