إحالة 25 عاملا في وحدتين صحيتين للتحقيق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أحال أحمد البدري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، 25 من العاملين بالوحدات الصحية دائرة المركز للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون عذر قانوني.

وأوضح "البدري" أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية لمديري إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، لمتابعة العاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز، والتحقق من مدى التزامهم في العمل.

وأشار رئيس مركز ومدينة جهينة إلى أن المرور شمل الوحدة الصحية الشمالية والوحدة الصحية بنجع الجبل بقرية جهينة الشرقية، وأسفر عن غياب 10 من العاملين "أطباء، مراقبين صحيين، إداريين" عن عملهم بدون عذر قانوني، و15 موظف آخرين تركوا العمل في الأوقات الرسمية، وجرى إحالتهم جميعا للتحقيق.

وشدد "البدري" بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز .