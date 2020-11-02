قضت محكمة في ولاية أضنة التركية بالسجن على قيادي بتنظيم "داعش" بعد هروبه من دير الزور السورية إلى ولاية أضنة.
وذكرت وكالة الأناضول يوم السبت أن محكمة الصلح في ولاية أضنة قررت حبس السوري "ه . ك" الذي كان قياديا في تنظيم داعش بدير الزور، والشخص الذي ساعده في الإختباء "إ. ك" وأشارت الوكالة إلى أن فرق فرع الإستخبارات ومكافحة الإرهاب كانت قد ألقت القبض على القيادي والشخص الذي ساعده بعد مداهمتها لأحد المنازل في منطقة "سيحان" بأضنة بعد إجراء تحقيقات، حيث قدم إلى البلاد مع أسرته قبل شهر.
وعثرت السلطات التركية معه على أدوات رقمية عثر بعد تفتيش ما بداخلها على صور وهو يحمل أسلحة في دير الزور، كما إكتشفت أنه "تلقى دورة حول إستخدام الأسلحة والقنابل عام 2014، وتولى ما يسمى بقيادة منطقة دير الزور، وكان مسؤولا عن إيواء المسلحين الأجانب ورواتبهم وتدريبهم على الأسلحة والمتفجرات"، وفقا لما ذكرته الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بالسجن على قيادي في "داعش" كان مسؤولا عن إيواء المقاتلين الأجانب وتدريبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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