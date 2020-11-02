800 شخص يشاركون في الهجوم على الشرطة في فرانكفورت

أشارت تقارير إعلامية ألمانية الى تعرض رجال شرطة في فرانكفورت لهجوم من أشخاص وصل عددهم لقرابة 800 شخص.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، في حوالي الساعة 22.45 من مساء السبت بالتوقيت المحلي، كانت دورية للشرطة في شارع التسوق الشهير زيل عندما تعرضت لهجوم مفاجئ.

باتجاه ساحة هاوبتواش بوسط البلاد، حيث استمر الهجوم، وبحسب الشرطة، فقد وصل عدد المهاجمين إلى 800 شخص، وقاموا برشق رجال الشرطة بالزجاجات والحجارة والبيض.

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وتمت السيطرة على الوضع مع وصول التعزيزات، وتم اعتقال تسعة أشخاص، ولكن تم إطلاق سراح ثمانية منهم في نهاية المطاف "لعدم وجود أسباب للاحتجاز".

وقال المتحدث باسم الشرطة ألكسندر كيسلينج، إن القيود المتعلقة بفيروس كورونا قد تكون سبب العدوان على ضباط الشرطة. قال "الناس يفتقرون إلى متنفس، على سبيل المثال النوادي أو الملاعب".

"فقط متعتك تأتي في المقدمة، وما يحدث للآخرين لا يهمهم"، كما يقول كيسلينج، الذي نقلت كلماته في الصحف الشعبية.