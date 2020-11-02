وزير داخلية فرنسا: نحن في حالة حرب والبلاد تعيش تهديدًا إرهابيًا

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين، أن فرنسا تعيش تهديدًا إرهابيًا وأنها في حالة حرب، ومن غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين، أو بلون بشرة، فالإرهاب مرتبط بأيديولوجية متطرفة، حسبما جاء في بيان عاجل على موقع سكاي نيوز.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الأحد، توقيف شخصين آخرينفي إطار التحقيق في هجوم نيس بفرنسا، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 6 أشخاص، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وتواصل السلطات الفرنسية، تحقيقاتها بشأن الهجوم، الذى نفذ يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل3 أشخاص في مدينة نيس، جنوبي البلاد، فيما تتضحُ التفاصيل أكثر فأكثر بشأن العملية التي روعت البلد الأوروبي وأعادت نقاش مكافحة التطرف إلى الواجهة.
قام إبراهيم العويساوي، الذي يبلغ 21 سنة، بقتل 3 أشخاص في كنيسة بمدينة نيس، كما قطع رأس واحدة من بين الضحايا.
قامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم، لكنه نُقل إلى المستشفى، فيما وصفت بعض المصادر حالته بالحرجة.
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