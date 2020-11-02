رئيس أوكرانيا يطلب دعم الشركاء الدوليين لبلاده

طلب فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم الإثنين، من الشركاء الدوليين مواصلة دعم أوكرانيا على خلفية الأزمة الدستورية في البلاد.

وشدد زيلينسكي في مقال بعنوان "لا يمكن السماح للمحاكم الأوكرانية بالتخلص من مكاسب مكافحة الفساد" لصالح صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية على أن أوكرانيا تتعرض للهجوم ليس فقط على حدودها، ولكن أيضًا "في قلب مؤسساتها الديمقراطية"، مؤكدًا أن أوكرانيا ستقاوم.

وقال "أدعو شركاءنا الدوليين وحلفاءئنا لمواصلة دعمنا وإثبات خطأ أولئك الذين يحاولون معارضة وعرقلة تعاوننا".

وخاطب زيلينسكي القوى السياسية المؤيدة

للإصلاح والمجتمع المدني في أوكرانيا. وقال "في هذه الأوقات الصعبة، أدعو جميع القوى السياسية المؤيدة للإصلاح في أوكرانيا والمجتمع المدني إلى الاتحاد والتعاون في هذا الكفاح من أجل ومستقبل أمتنا".وفي 27 أكتوبر، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 366-1 من القانون الجنائي لأوكرانيا التي تنص على معاقبة المسؤولين عن الإعلان غير الدقيق عن الأصول.وعلى وجه الخصوص، تنص المادة على المسؤولية في شكل الغرامة أو السجن لتقديم الأشخاص الذين يعلنون عن معلومات غير دقيقة عن عمد في إقرارات الأصول للأشخاص المصرح لهم بأداء وظائف الدولة أو الحكومة المحلية.وفي 28 أكتوبر، أغلقت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد سبل الوصول إلى سجل الدولة الموحد لإقرارات الأصول بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في أوكرانيا. وذكرت الوكالة أن قضاة المحكمة الدستورية اتخذوا هذا القرار لمصلحتهم الخاصة حيث وجد دلائل على أن بعضهم يعلنون معلومات غير دقيقة.وفي 29 أكتوبر، عقد الرئيس الأوكراني اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن القومي والدفاع لتحديد تدابير الاستجابة الفورية المناسبة للدولة للتهديدات والتحديات الجديدة التي يواجهها الأمن في البلاد.