أسعار النفط تسجل انخفاضًا ملحوظًا

سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات ،اليوم الاثنين، هبوطًا ملحوظًا في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأوروبا والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.19% إلى 34.29 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.56% إلى 36.59 دولار للبرميل.

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ويتخوف مستثمرون من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة، في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجيي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون ما إذا كانت أوروبا ستقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة؟"