الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الاثنين، 7 مواطنين فلسطينيين من رام الله والبيرة وطولكرم وقلقيلية.

و اعتقل ثلاثة مواطنين من مدينتي رام الله والبيرة، بينهم رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين من مدينة رام الله ، ومواطن من مدينة رام الله، وطالبة بجامعة بيرزيت من مدينة البيرة، بعد

أن داهمت منزليهما.واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من طولكرم، أحدهما من عزبة الجراد جنوب شرق طولكرم، والآخر من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.واعتقلت مواطنين من قلقيلية، أحدهما أسير محرر، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، تسعة فلسطينيين من بيت لحم والخليل وجنين والقدس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت أسيرًا محررًا من منطقة الطبقة في بلدة دورا جنوب الخليل.



وفي مدينة جنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقل مقدسيا عقب مداهمة منزله في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.