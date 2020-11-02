1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة في باكستان، اليوم الإثنين، تسجيل1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

قال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 335 ألفًا و93 حالة، تم تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6 آلاف و835 حالة.

وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 315 ألفًا و16 حالة، فيما توجد 707 حالات في وضع حرج إثر فيروس كورونا. وأعلن الوزير الاتحادي للشؤون البحرية في باكستان علي حيدر زايدي، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وقال زايدي -في تغريدة عبر موقع التوصل الاجتماعي تويتر يوم الأحد- إنه سيخضع للعزل ذاتيا. ذاتيا. Advertisements وسجلت باكستان حتى الآن أكثر من 333 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 6 آلاف حالة وفاة. ويحذر الخبراء من أن باكستان تخوض حاليا موجة ثانية من تفشي الفيروس نظرا للزيادة المستمرة في عدد الحالات. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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