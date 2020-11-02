649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 649 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 372 حالة خطيرة.



وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات بلغت 2554 حالة، بينما هناك 170 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أنه تم تسجيل 218 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 399 حالة خطيرة.

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وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني

، أن حصيلة الوفيات بلغت 2541 حالة خلال الساعات السابقة، بينما هناك 176 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.