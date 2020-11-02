87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه للمرة الأولى منذ إسبوعين يتم تسجيل حصيلة يومية أقل من مائة حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة في طوكيو بلغ 31 ألفًا

و293 حالة.

وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو ،يوم السبت، تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو حتى الآن بلغ 31 ألفًا و96 مصابًا.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات تجاوزت حاجز الـ200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، وتخطت حاجز المائة إصابة لليوم الـ12 على التوالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.