القوات الهندية تعلن مقتل قائد للمتمردين في إقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الإثنين، مقتل قائد بارز للمتمردين في إقليم "كشمير"، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينة "سريناجار" مع القوات الحكومية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا القائد البارز يدعى سيف الله مير وكان يقود عمليات "حزب المجاهدين" الذي يعد أكبر جماعة
بدوره، قال المفتش العام فيجاي كومار إن قوات الشرطة والجنود شبه العسكريين شنوا عملية أمس (الأحد) في مدينة "سريناجار" بناء على معلومة أفادت بأن سيف الله يختبئ بمنطقة هناك.
واعتبر كومار مقتل هذا القائد البارز انتصارا كبيرا للعمليات التي تقوم بها الهند في التصدي للتمرد بالمنطقة.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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