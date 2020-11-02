شكوك حول إصابة وزير خارجية إيران بكورونا

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وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 3 اختبارات لفيروس كورونا الأول نتيجته إيجابية والآخران سلبيان ، حسب ما أفادت به وزارة خارجية إيران، اليوم الاثنين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، رداً على أسئلة المراسلين، بشأن إصابة وزير الخارجية: “أحد تحاليله كان إيجابياً، لكن مع إجراء اختبارين وتكرار التحاليل مرة أخرى، تبين أنه لم يكن مصاباً بكورونا”.
ومع تسجيل رقم قياسي جديد من إصابات كورونا في إيران، واصل الفيروس التاجي توسعه بين صفوف المسؤولين.
فبعد الإعلان، الأربعاء، عن إصابة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الخميس بإصابة وزير العمل، محمد شريعتمداري بكورونا.
وذكرت الوكالة أن شريعتمداري أكد إصابته خلال اتصال هاتفي قائلاً إنه في الحجر الصحي بمنزله حاليا.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” وفاة أمير قاسم جليلوَند، وهو قائد كبير في الجيش الإيراني في محافظة مركزي، بسبب مرض كوفيد 19. وقال محافظ مركزي في بيان إنه توجه الأربعاء إلى المستشفى لزيارة الجنرال جليلوند، وإن علاماته الحيوية كانت ضعيفة، وقد تغلب عليه المرض”.
يذكر أنه منذ تفشي الوباء في إيران، أصيب العشرات من المسؤولين والنواب والضباط في الجيش والحرس الثوري حيث تعافى الكثير منهم بينما توفي بعضهم.
يذكر أنه خلال أكثر من ثمانية أشهر مضت منذ كشفها رسميا أولى حالات المرض، شهدت إيران التي يقطنها أكثر من 80 مليون نسمة، مراحل تفشٍّ عدة لكوفيد-19، تعد أشدها تلك المسجلة اعتبارا من شهر سبتمبر.
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