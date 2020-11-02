رئيس منظمة الصحة العالمية يدخل العزل بعد مخالطته مصابا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دخل رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ، العزل الذاتي، بعد مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد.

وقال أدهانوم في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل”.

وتابع: “من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية”.

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وأضاف أدهانوم: “سأستمر أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في الانخراط مع الشركاء، لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين. سويا!”.

وكان أدهانوم في الخطوط الأمامية من المبادرات التي أطلقتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من أجل مكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.2 مليون شخص، وأصاب أكثر من 46 مليونا حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية 2019.

وفي أوائل أكتوبر، دافع بقوة عن العمل الذي أنجزته المنظمة، المتهمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.