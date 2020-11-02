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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشرطة الإسبانية تقبض على رجل حمل رأساًً بشرية وألقاها في القمامة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
ألقت الشرطة القبض على رجل بعد أن رآه المارة وهو يلقي رأسا بشرية بجوار صندوق قمامة، في مدينة هويلفا جنوب غربي إسبانيا.
وأبلغ بعض شهود العيان الشرطة عن الواقعة المخيفة، وقالوا إن المشتبه به كان يحمل كيسا بلاستيكيا ثم أخرج منها الرأس، قبل أن يرميها ويلوذ بالفرار.
واعتقد الشهود في البداية أن المشهد جزء من عرض احتفالي خاص بعيد الهلع "هالوين"، حيث إن المشتبه به أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال.
وحسب صحيفة "20 مينيتوس" الإسبانية، فإن الرجل كان يصيح في الشارع: "لديّ رأس!".
وتم إبلاغ الشرطة، مساء السبت، بعد أن اكتشف المارة أن الرأس بشرية.
وفي خلال ساعات، نجحت الشرطة في ضبط المشتبه به في شقة قريبة من المنطقة، عثرت بها أيضا على الجثة التي تنتمي إليها الرأس، وفق "سكاي نيوز عربية".
وكشفت التحريات المبدئية أن القتيل كان صديق الجاني، الذي يعتقد أنه في الخمسينات من عمره، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.
وفتحت الشرطة تحقيقا واسعا في الجريمة المروعة، فيما أمرت محكمة المسؤولين بعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوصه.
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