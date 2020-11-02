شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل ارتفاعاً في إصابات ووفيات كورونا اليومية والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 سجلت مصر أمس الأحد 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة وذلك ارتفاعا من 170 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة".

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