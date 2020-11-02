راشد النعيمي يتلقى جرعة من لقاح «كوفيد 19»

الإثنين 2 نوفمبر 2020

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم جرعة من لقاح «كوفيد 19» دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.



وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الدولة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسهم بالتعاون مع دول العالم بدعم المساعي للوصول إلى لقاح جديد ضد فيروس «كوفيد 19»، معرباً عن سعادته وفخره بالمشاركة من أجل هدف سام وهو الانتصار على هذا الفيروس».

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دعم

وقال الشيخ راشد بن حميد: «إن تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطبية على حد سواء يأتي من إيمان القيادة ببذل الغالي والنفيس، من أجل الجميع وتوفير اللقاح، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن ووطننا سيمضي بطموحاته للأمام وهو أكثر إصراراً وعزيمة بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي لفيروس كوفيد 19».

ودعا الشيخ راشد عقب تلقي الجرعة كل الرياضيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم بضرورة الإسراع في تلقي جرعة من لقاح «كوفيد 19» حفاظاً على أنفسهم وزملائهم وذويهم وأفراد المجتمع، مؤكداً أن على الرياضيين أن يكونوا قدوة للآخرين.