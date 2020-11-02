شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 45 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45.230 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 496 وفاة . وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.229.313 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.607 حالات وفاة .

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