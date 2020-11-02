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الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ نيوز

 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس   وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

 

و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث إصابات محلية.

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وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

 

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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