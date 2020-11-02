23.7 % نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بالجزائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى يوم الأحد، بلغت 23.7 بالمئة على المستوى الوطني.



وقال شرفي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء وصل إلى 5 ملايين و586 ألفا و259، من أصل 23 مليونا و568 الفا و12 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية في الجزائر.

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