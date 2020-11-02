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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأحد، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان في استقبال فوج المعتمرين وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير المطار عصام نور.
تأتي تلك الخطوة تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.
بالفيديو.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى #جدةhttps://t.co/UT6A1hyDRN#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/xO4tH7LRNF— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
بالفيديو.. وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى #جدةhttps://t.co/UT6A1hyDRN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xO4tH7LRNF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 1, 2020
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