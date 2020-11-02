شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الشر.. تفاصيل دعم الإخوان للتنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى بدعم قطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جماعة الإخوان تحركاتها الإرهابية لنشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى للإخوانى وقطر، ونشر الشائعات والأكاذيب ضد الدول لتهديد أمنها واستقرارها، وذلك من خلال التمويلات التى تحصل عليها الجماعة من الدول المعادية لمصر وعلى رأسهم دويلة قطر.

ورصد تقرير بالفيديو الحركات الإرهابية التي يقوم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بدعمها وتمويلها والدور الذي تقوم به تلك الحركات فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان، والتي تبثها قنوات الجماعة الارهابية.

Advertisements