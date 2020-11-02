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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.
و21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ثلاث إصابات محلية.
وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 30 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 86021، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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