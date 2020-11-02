خروقات مليشيا الحوثي الإيرانية لوقف إطلاق النار في الحديدة بلغت 5702

الإثنين 2 نوفمبر 2020

بلغت خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي 5702.



Advertisements

توزعت على النحو التالي: 1749 قذيفة متنوعة، 204 هجمات بالقوى والوسائل، 176 قنصاً، 99 لاستحداثات وتحصينات، 41 قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، 13 هجوماً بالطيران المسير، 13 عبوة ناسفة.

ووفق مصادر عسكرية فإن الخروقات شملت كل قطاعات محافظة الحديدة، حيث شهد النصف الأول من الشهر ذاته أكبر تصعيد منذ توقيع اتفاق ستوكهولم ، وفقا للبيان.