مؤسسة خليفة الإنسانية تواصل توفير احتياجات سكان سقطرى

الإثنين 2 نوفمبر 2020

واصلت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزيع الغاز المنزلي على سكان مناطق أرخبيل محافظة سقطرى، حيث استهدفت حي زايد ومنطقة غبة بالشريط الساحلي الغربي، في إطار حرصها على توفير احتياجات السكان.



وعبر سكان المنطقتين عن سعادتهم بهذه الخطوة، التي خففت عنهم عبء البحث عن هذه المادة المهمة، وفق ما أكده عبدالغني محمد سعد من سكان حي زايد، الذي أشاد بإسهامات مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية في التخفيف من معاناة سكان أرخبيل سقطرى في شتى المجالات، منها توفير الغاز المنزلي وتوصيله إلى مناطق وقرى مختلفة من الجزيرة.

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بدوره عبر المواطن اليمني السقطري، صالح أحمد عبدالله جمعان، عن شكره لمؤسسة خليفة الإنسانية الذراع الخيرية لدولة الإمارات في سقطرى على الجهود التي تبذلها في الأرخبيل على جميع الصعد، ومنها توفير الغاز عبر ناقلاتها إلى غبة وقرى أخرى، للتخفيف عن السكان الذين يتحملون مشقة الذهاب إلى العاصمة حديبو، والوقوف في طوابير طويلة تستمر لأيام من أجل الحصول على أسطوانة غاز، في حين أن بعض السكان قد يعودون بدونها بسبب الزحام.

أما محمد أحمد السيكاوي فيقول إن مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية لم تتوقف عن مد يد العون وجسور المساعدات لسكان سقطرى، بل حرصت على توفير الغاز وإيصاله للقرى والمناطق عبر الأيادي البيضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة موجهاً الشكر للإمارات باعتبارها السند الحقيقي لسكان الأرخبيل.