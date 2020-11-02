الإعصار "جوني" يودي بحياة 16 شخصا في الفلبين

الإثنين 2 نوفمبر 2020

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم " الاثنين " إن عدد قتلى الإعصار " جوني " الذي ضرب البلاد أمس ارتفع إلى 16 شخصا.



Advertisements

وذكرت الوكالة في بيان أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة 10 أشخاص في إقليم ألباي و6 آخرين في كاتادوانيس .

يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان"، الذي ضربها في نوفمبر 2013 وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين .