شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يقيم حفلاً ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقيم حفل ليلة الانتخابات مساء الثلاثاء بالبيت الأبيض.

Advertisements وأوضح المسؤول أن نحو 400 فرد سيحضرون الحفل بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا. وكان الحفل مقررا في فندق ترامب انترناشونال بواشنطن على بعد بنايات معدودة من البيت الأبيض لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري ألغى خطط الظهور في الفندق وفضل متابعة النتائج من البيت الأبيض.

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