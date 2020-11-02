لماذا ترمب ؟ هل يُحدث «جو» المفاجأة

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لم تكن حملة انتخابات 2020 الرئاسية الأمريكية المثيرة التي تنتهي اليوم (الإثنين) حول القضايا الخارجية وتحديدا عن القضايا الشرق الأوسطية؛ فأزمات كورونا وملفات البطالة والعنصرية والأوضاع الاقتصادية غطت على مجمل التطورات التي حدثت في المنطقة؛ بما في ذلك تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل.. وفي ما تبقى من الفترة المتبقية للسباق الرئاسي، فإن المعطيات الثابتة توحي بأن الشعب الأمريكي أمام استحقاق هو الأصعب في تاريخه؛ كون كوفيد ١٩ سيطر بالكامل على أذهان الشعب وأصبح هو المرجح الوحيد لانتخاب الرئيس الجديد. وفي الوقت الذي تضاربت فيه نتائج استطلاع الرأي التي أشارت بعضها لتقدم بايدن في محيط الأصوات الشعبية؛ فيما يحظى ترمب بالأسبقية في مقاعد المجمع الانتخابي خصوصا أن الجمهوريين لديهم نزعة قوية لإحداث تحول كبير في الاقتصاد الأمريكي يعيد إنعاش حظوظ ترمب، ويمكنه من تحقيق مفاجأة باستعادة أصوات المستقلين وسحب أكبر قدر من أصوات الناخبين العرب الأمريكيين، الذين نجح بايدن في استقطابهم أمس، عندما قاد حملة انتخابية في ولاية ميتشيجان معقل العرب الأمريكيين، بحضور الرئيس السابق باراك أوباما، فيما يحتدم التنافس في تكساس معقل الجمهوريين.