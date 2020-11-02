شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا تعتقل زعيم المعارضة لوقف الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

قال توندو ليسو أحد زعماء المعارضة في تنزانيا اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت زعيم حزب المعارضة الرئيسي تشاديما فريمان مبوي مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.

ودعت المعارضة إلى احتجاجات على نتيجة الاقتراع، التي فاز فيها الرئيس جون ماجوفولي بولاية جديدة بنسبة 84 بالمئة من الأصوات، وتطالب المعارضة بإعادة الانتخابات بسبب تجاوزات واسعة النطاق.