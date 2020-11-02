شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا تعتقل زعيم المعارضة لوقف الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل
ودعت المعارضة إلى احتجاجات على نتيجة الاقتراع، التي فاز فيها الرئيس جون ماجوفولي بولاية جديدة بنسبة 84 بالمئة من الأصوات، وتطالب المعارضة بإعادة الانتخابات بسبب تجاوزات واسعة النطاق.
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