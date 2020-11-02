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قتلى زلزال أزمير يتجاوزون الثمانين

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قال مسؤولون إن جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير بغرب تركيا استؤنفت اليوم الاثنين وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 81.

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أفاد أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء للمتضررين مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.

وأوضحت الإدارة أن أكثر من 740 متضررا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.

وزلزال الجمعة، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس.

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