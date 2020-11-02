البنك المركزي يفتح حساباً لدى 'يورو كلير' لتطوير أداء الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن افتتاحه حساباً لدى يورو كلير لتطوير اداء الاحتياطيات الاجنبية.
واضاف أن "العملية كانت تتم سابقا بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط".
واشار البنك الى ان "هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الاجنبية، كما تعدُّ إنجازاً مهما يضيفه هذا البنك الى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية".
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