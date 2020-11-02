البنك المركزي يفتح حساباً لدى 'يورو كلير' لتطوير أداء الاحتياطيات الأجنبية

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه قام بـ"فتح حساب لدى مؤسسة يوروكلير EuroClear، من اجل تطوير إدارة الاحتياطيات الأجنبية الخاصة به"، مبينا ان "هذه المؤسسة تعد أهم مؤسسات الحفظ الأمين التي توفر خدمات حفظ الأوراق المالية، فضلا عن خدمات اخرى بضمنها السهولة في إجراء العمليات الاستثمارية دون الحاجة الى عقد اتفاقيات مع مصدر الأوراق المالية، وانخفاض تكاليف حفظ الأوراق المالية وسهولة متابعتها".واضاف أن "العملية كانت تتم سابقا بواسطة البنوك المركزية والمصارف المراسلة التي تفرض عمولة إضافية على حفظ هذه الأوراق فضلاً عن محدودية استثمارها بسبب تعدد الإجراءات وتعقيدها في ظل وجود الوسيط".

واشار البنك الى ان "هذه الخطوة تعد مهمةً في عمل البنك المركزي العراقي كونها تحاكي الممارسات الدولية في عملية استثمار الاحتياطيات الاجنبية، كما تعدُّ إنجازاً مهما يضيفه هذا البنك الى مجموعة إنجازاته في إدارة الاحتياطيات والتعاملات الدولية".